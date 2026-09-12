UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Balade d’automne et récolte d’éléments naturels rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux

samedi 10 octobre 2026 · rue Jean Vergne · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue Jean Vergne
Adresse
Salle Auguste Bailly
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif
0 0 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Balade d’automne et récolte d’éléments naturels

rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Balade d’automne et cueillette de feuilles, fruits, pommes de pin en vue de réaliser des bricolages d’automne.
Apportez une presse si vous en avez !

Sortie organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.
Inscription par tél/sms/mail 06 51 26 08 07 / coop.grandvalliere@gmail.com   .

rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07  coop.grandvalliere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade d’automne et récolte d’éléments naturels

L’événement Balade d’automne et récolte d’éléments naturels Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

À voir aussi à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura)