Balade d’automne et récolte d’éléments naturels rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Balade d’automne et récolte d’éléments naturels

rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Balade d’automne et cueillette de feuilles, fruits, pommes de pin en vue de réaliser des bricolages d’automne.

Apportez une presse si vous en avez !

Sortie organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.

Inscription par tél/sms/mail 06 51 26 08 07 / coop.grandvalliere@gmail.com .

rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

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English : Balade d’automne et récolte d’éléments naturels

L’événement Balade d’automne et récolte d’éléments naturels Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX