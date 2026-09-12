Balade d’automne et récolte d’éléments naturels rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux
samedi 10 octobre 2026 · rue Jean Vergne · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Balade d’automne et récolte d’éléments naturels
rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Balade d’automne et cueillette de feuilles, fruits, pommes de pin en vue de réaliser des bricolages d’automne.
Apportez une presse si vous en avez !
Sortie organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.
Inscription par tél/sms/mail 06 51 26 08 07 / coop.grandvalliere@gmail.com .
rue Jean Vergne Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
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English : Balade d’automne et récolte d’éléments naturels
L’événement Balade d’automne et récolte d’éléments naturels Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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