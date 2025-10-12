Balade d’automne Maisontiers

Trois circuits de randonnée seront proposés à Maisontiers, avec des parcours de 5, 10 et 15 kilomètres au départ de la salle communale des Itériens. Les départs sont échelonnés selon la distance choisie jusqu’à 10 h pour le circuit de 5 km, et jusqu’à 8 h 30 pour celui de 15 km. Le tarif est de 6 € par adulte, incluant un café d’accueil ainsi qu’un ravitaillement sur le parcours. Les inscriptions se font par SMS au 06 49 98 44 84 ou par mail à l’adresse viviernadine79@gmail.com .

Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 44 84 viviernadine79@gmail.com

