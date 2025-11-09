Balade d’automne Thauron

Balade d’automne

Fontaneix Thauron Creuse

L’association Thauron Pierres et Nature 23 et le comité d’animation de Thauron, vous proposent une balade à travers la nature aux couleurs automnales (environ 6 km pour 2h de marche).

Rdv au village de Fontaneix ( deuxième route à droite après le pont du Palais, en venant de Bourganeuf

Pensez à vous équiper de chaussures de marche !

Une collation vous sera proposée à l’arrivée. .

Fontaneix Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49 tpn23@outlook.fr

