Balade de 2 heures

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28

Le Poney-Club de Bois Guilbert vous invite à sa Randonnée équestre pour la journée le samedi 21 et samedi 28 février de 14h00 à 16h30.

Activité réservée aux ados et adultes à l’aise aux 3 allures.

Parcourez autrement la nature et le paysage de Bois Guilbert avec le Poney-Club. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 42 51 marie.boisguilbert@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade de 2 heures

L’événement Balade de 2 heures Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin