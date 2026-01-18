Balade de la Chandeleur Rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais

Balade de la Chandeleur

Rue de l’étang Etang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Rendez-vous est donné le dimanche 1er février à 10h sur le parking de face à l’étang, à Saint-Bonnet-Tronçais, pour une balade de la Chandeleur autour de l’étang de St-Bonnet.

2 parcours possibles: section PMR sur 2,3 km. Parcours complet sur 5,7 km.

.

Rue de l’étang Etang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 27 07 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us on Sunday February 1 at 10am at the parking lot opposite the pond, in Saint-Bonnet-Tronçais, for a Candlemas walk around the St-Bonnet pond.

2 possible routes: PMR section over 2.3 km. Full 5.7 km.

L’événement Balade de la Chandeleur Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-01-16 par Montluçon Tourisme