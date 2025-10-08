Balade de la Nouvelle Année

7 rue de la 1ère Armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03 16:00:00

fin : 2026-01-03 17:30:00

Date(s) :

2026-01-03

Partez pour une balade nocturne au cœur du vignoble du Rangen, suivie d’une dégustation conviviale de vin chaud (ou jus de pommes chaud) accompagnée du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An.

Balade nocturne à travers le célèbre vignoble du Rangen, classé Grand Cru dans sa totalité, suivie d’une dégustation de vin chaud jus de pommes chaud et de brioche de Nouvel An . Thann est la Porte Sud de la Route des Vins d’Alsace, qui sillonne l’ensemble du vignoble sur plus de 170 km jusqu’à Marlenheim, au nord. .

7 rue de la 1ère Armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Take an evening stroll through the heart of the Rangen vineyards, followed by a convivial tasting of mulled wine (or hot apple juice) accompanied by the traditional New Year?s pretzel brioche.

German :

Machen Sie einen Abendspaziergang durch die Weinberge des Rangen, gefolgt von einer geselligen Glühweinprobe (oder heißem Apfelsaft) mit der traditionellen Neujahrsbrezel Brioché.

Italiano :

Passeggiata serale nel cuore dei vigneti di Rangen, seguita da una degustazione conviviale di vin brulé (o succo di mela caldo) accompagnata dalla tradizionale brioche di Capodanno.

Espanol :

Dé un paseo nocturno por el corazón de los viñedos de Rangen, seguido de una agradable degustación de vino caliente (o zumo de manzana caliente) acompañada del tradicional brioche de pretzel de Año Nuevo.

L’événement Balade de la Nouvelle Année Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay