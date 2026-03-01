Balade de la Saint-Patrick Route du Marais Fatouville-Grestain

Balade de la Saint-Patrick

Route du Marais Ferme équestre de la Fresnelle Fatouville-Grestain Eure

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Balade de la Saint-Patrick à la ferme équestre de la Fresnelle

Une balade à cheval, parsemée de jeux, qui se finira par un petit apéritif convivial.

N’oubliez pas de porter du vert !

Conditions

Cavaliers autonomes au pas et au trot .

Route du Marais Ferme équestre de la Fresnelle Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 72 57 11 01

English : Balade de la Saint-Patrick

St Patrick’s Day ride at La Fresnelle horse farm

