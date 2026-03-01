Balade de la Saint-Patrick Route du Marais Fatouville-Grestain
dimanche 15 mars 2026.
Balade de la Saint-Patrick
Route du Marais Ferme équestre de la Fresnelle Fatouville-Grestain Eure
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Balade de la Saint-Patrick à la ferme équestre de la Fresnelle
Balade de la Saint-Patrick à la ferme équestre de la Fresnelle
Une balade à cheval, parsemée de jeux, qui se finira par un petit apéritif convivial.
N’oubliez pas de porter du vert !
Conditions
Cavaliers autonomes au pas et au trot .
Route du Marais Ferme équestre de la Fresnelle Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 72 57 11 01
English : Balade de la Saint-Patrick
St Patrick’s Day ride at La Fresnelle horse farm
