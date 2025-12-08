Balade de la Treuf

Place de l’Eglise Mailly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Balade familiale de 8 km avec un départ groupé de tous les participants. .

Place de l’Eglise Mailly 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 96 33 77 christian.dinet71@orange.fr

English : Balade de la Treuf

L’événement Balade de la Treuf Mailly a été mis à jour le 2025-12-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)