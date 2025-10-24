Balade de l’aber Benoît Rue de Tariec Saint-Pabu

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-24 2025-10-30

Suivez le guide pour découvrir la richesse de nos abers.

Laissez-vous guider lors d’une promenade le long de l’Aber-Benoît et du littoral de Saint-Pabu. Le voyage révélera les secrets de la formation des abers, les activités portuaires, les paysages côtiers, la navigation maritime, la récolte d’algues par les goémoniers, ainsi que l’usage des fours à goémon. Vos yeux s’émerveilleront face à la faune et la flore endémiques de notre territoire, tandis que l’histoire de notre commune, marquée par les vestiges de la guerre, vous sera contée.

Tout public. .

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

