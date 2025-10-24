Balade de l’aber Benoît Rue de Tariec Saint-Pabu
Balade de l’aber Benoît Rue de Tariec Saint-Pabu vendredi 24 octobre 2025.
Balade de l’aber Benoît
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-30
Suivez le guide pour découvrir la richesse de nos abers.
Laissez-vous guider lors d’une promenade le long de l’Aber-Benoît et du littoral de Saint-Pabu. Le voyage révélera les secrets de la formation des abers, les activités portuaires, les paysages côtiers, la navigation maritime, la récolte d’algues par les goémoniers, ainsi que l’usage des fours à goémon. Vos yeux s’émerveilleront face à la faune et la flore endémiques de notre territoire, tandis que l’histoire de notre commune, marquée par les vestiges de la guerre, vous sera contée.
Tout public. .
Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade de l’aber Benoît Saint-Pabu a été mis à jour le 2025-10-06 par OT PAYS DES ABERS