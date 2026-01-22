Balade de l’aber Benoît Rue de Tariec Saint-Pabu

Balade de l’aber Benoît

Rue de Tariec Maison des Abers Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Suivez le guide pour découvrir la richesse de nos abers.

Laissez-vous guider lors d’une promenade le long de l’Aber-Benoît et du littoral de Saint-Pabu. Le voyage révélera les secrets de la formation des abers, les activités portuaires, les paysages côtiers, la navigation maritime, la récolte d’algues par les goémoniers, ainsi que l’usage des fours à goémon. Vos yeux s’émerveilleront face à la faune et la flore endémiques de notre territoire, tandis que l’histoire de notre commune, marquée par les vestiges de la guerre, vous sera contée.

Tout public.

Prévoir des chaussures de marche.

Sur réservation, durée 2h30. .

English : Balade de l’aber Benoît

