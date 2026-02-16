Balade de l’Armançon en calèche rue des Tanneries Semur-en-Auxois

Balade de l’Armançon en calèche

rue des Tanneries Escalier de la Poterne Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-05-02

fin : 2026-09-27

2026-05-02

Partez à la découverte de Semur-en-Auxois différemment avec les Attelages de l’Auxois !

A bord d’une calèche tractée par Aramis et Cacao, deux chevaux de trait Auxois, vous partez à la découverte de la plus belle vue de Semur en Auxois pour une balade d’une durée d’une heure au bord de l’Armançon. Vous découvrirez la cité médiévale sur son éperon rocheux mais aussi le célèbre pont Pinard.

Trois formules sont proposées :

la balade classique accompagnée de commentaires sur les points d’intérêt rencontrés en chemin

la balade gourmande lors de laquelle les commentaires s’accompagnent d’une dégustation d’une planche de charcuterie fromages et boissons locales.

la balade goûter formule sucrée ou salée lors de laquelle les commentaires s’accompagnent d’une dégustation de produits locaux. .

rue des Tanneries Escalier de la Poterne Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38 lesattelagesdelauxois@gmail.com

