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Balade de l’estuaire charente, Place Robert Châtelier, Soubise

dimanche 20 septembre 2026 · Place Robert Châtelier · Soubise

Balade de l’estuaire charente, Place Robert Châtelier, Soubise

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Robert Châtelier
Adresse
Place Robert Châtelier, 17780 Soubise
Ville
17780 Soubise
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit sur réservation obligatoire à l'un des 7 départs groupés compris entre 8h et 11h le dimanche 20 septembre. Apportez de l’eau, des chaussures et une tenue adaptée à la marche et à la météo du jour. Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Balade de l’estuaire charente Dimanche 20 septembre, 08h00 Place Robert Châtelier Charente-Maritime

Gratuit sur réservation obligatoire à l’un des 7 départs groupés compris entre 8h et 11h le dimanche 20 septembre. Apportez de l’eau, des chaussures et une tenue adaptée à la marche et à la météo du jour. Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Balade de l’Estuaire Charente

A la découverte des paysages et des patrimoines remarquables qui font de l’Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort un Grand Site de France.

Au rythme d’une balade pédestre de 5 km accompagnée et commentée, des passionnés vous révèleront des facettes de la commune de Soubise intimement liées à l’estuaire de la Charente: son histoire médiévale, les projets paysagers du Jardin des Convergences et du Vallon de la fontaine des Morts, les modes de franchissement de la Charente et visitez l’Eglise Saint-Pierre.

Place Robert Châtelier Place Robert Châtelier, 17780 Soubise Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 99 08 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rochefort-ocean.com/toute-l-offre/journees-europeennes-du-patrimoine-balade-de-l-estuaire-a-soubise-5172296 »}] La place Robert-Châtelier correspond à la place de l’Église et de l’Hôtel de Ville de Soubise. Plusieurs parkings gratuits sont disponibles à proximité immédiate.
Balade de l’Estuaire Charente

© Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

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