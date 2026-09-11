Balade de l’estuaire charente, Place Robert Châtelier, Soubise

Informations pratiques

Balade de l’estuaire charente Dimanche 20 septembre, 08h00 Place Robert Châtelier Charente-Maritime

Gratuit sur réservation obligatoire à l’un des 7 départs groupés compris entre 8h et 11h le dimanche 20 septembre. Apportez de l’eau, des chaussures et une tenue adaptée à la marche et à la météo du jour. Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Balade de l’Estuaire Charente

A la découverte des paysages et des patrimoines remarquables qui font de l’Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort un Grand Site de France.

Au rythme d’une balade pédestre de 5 km accompagnée et commentée, des passionnés vous révèleront des facettes de la commune de Soubise intimement liées à l’estuaire de la Charente: son histoire médiévale, les projets paysagers du Jardin des Convergences et du Vallon de la fontaine des Morts, les modes de franchissement de la Charente et visitez l’Eglise Saint-Pierre.

Place Robert Châtelier Place Robert Châtelier, 17780 Soubise Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 99 08 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rochefort-ocean.com/toute-l-offre/journees-europeennes-du-patrimoine-balade-de-l-estuaire-a-soubise-5172296 »}] La place Robert-Châtelier correspond à la place de l’Église et de l’Hôtel de Ville de Soubise. Plusieurs parkings gratuits sont disponibles à proximité immédiate.

Balade de l’Estuaire Charente

© Communauté d’Agglomération Rochefort Océan