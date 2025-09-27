Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte

Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte samedi 27 septembre 2025.

Balade de l’estuaire

place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 08:30:00

fin : 2025-09-27 11:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Une balade pour comprendre le paysage et le label Grand Site.

.

place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 69 16 46

English : Estuary walk

A walk to understand the landscape and the Grand Site label

German : Spaziergang an der Flussmündung

Ein Spaziergang zum Verständnis der Landschaft und des Labels „Grand Site“

Italiano :

Una passeggiata per comprendere il paesaggio e l’etichetta del Grande Sito.

Espanol :

Un paseo para comprender el paisaje y la etiqueta Grand Site.

L’événement Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan