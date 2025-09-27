Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte
Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte samedi 27 septembre 2025.
Balade de l’estuaire
place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 08:30:00
fin : 2025-09-27 11:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Une balade pour comprendre le paysage et le label Grand Site.
.
place Eugène Laugraud Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 69 16 46
English : Estuary walk
A walk to understand the landscape and the Grand Site label
German : Spaziergang an der Flussmündung
Ein Spaziergang zum Verständnis der Landschaft und des Labels „Grand Site“
Italiano :
Una passeggiata per comprendere il paesaggio e l’etichetta del Grande Sito.
Espanol :
Un paseo para comprender el paisaje y la etiqueta Grand Site.
L’événement Balade de l’estuaire Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan