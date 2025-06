Balade de l’été » Au fil du temps » à Bellou le Trichard Bellou-le-Trichard 18 juillet 2025 19:00

Orne

Balade de l’été » Au fil du temps » à Bellou le Trichard Place de l’église Bellou-le-Trichard Orne

Début : 2025-07-18 19:00:00

2025-07-18

Depuis quand l’homme a-t-il ressenti le besoin de mesurer le temps qui s’écoule, et par quels moyens y est-il parvenu ? Cette balade vous emmène à la découverte des différentes façons de compter les heures au fil de l’histoire. Prêt à faire un voyage dans le temps ?

Longueur 3 km

Rendez-vous à 19h place de l’église

Tarif 3,50€ / gratuit 12 ans

Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint)

Place de l’église

Bellou-le-Trichard 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

English : Balade de l’été » Au fil du temps » à Bellou le Trichard

When did man first feel the need to measure the passage of time, and how did he go about it? This walk will take you on a journey of discovery of the different ways of counting the hours throughout history. Ready to take a trip back in time?

Length: 3 km

Meet at 7pm, place de l’église

Price: 3.50? / free ? 12 years old

Reservations recommended, payment on site (please bring a deposit)

German :

Seit wann hat der Mensch das Bedürfnis, die verrinnende Zeit zu messen, und mit welchen Mitteln hat er dies erreicht? Dieser Spaziergang führt Sie zu den verschiedenen Arten, die Stunden zu zählen, im Laufe der Geschichte. Sind Sie bereit für eine Reise in die Vergangenheit?

Länge: 3 km

Treffpunkt: 19 Uhr auf dem Kirchplatz

Preis: 3,50? / kostenlos ? 12 Jahre

Reservierung empfohlen, Bezahlung vor Ort (bitte Kleingeld mitbringen)

Italiano :

Quando l’uomo ha sentito per la prima volta l’esigenza di misurare lo scorrere del tempo e come lo ha fatto? Questa passeggiata vi porterà alla scoperta dei diversi modi di contare le ore nel corso della storia. Siete pronti a fare un viaggio nel tempo?

Lunghezza: 3 km

Punto d’incontro: ore 19.00, Place de l’Eglise

Prezzo: 3,50 € / gratuito ? 12 anni

Prenotazione consigliata, pagamento in loco (si prega di portare una caparra)

Espanol :

¿Cuándo sintió el hombre la necesidad de medir el paso del tiempo y cómo lo hizo? Este paseo le llevará a descubrir las distintas formas de contar las horas a lo largo de la historia. ¿Listo para un viaje en el tiempo?

Longitud: 3 km

Punto de encuentro: 19:00 h, Place de l’Eglise

Precio: 3,50 euros / gratis ? 12 años

Se recomienda reservar, pago in situ (llevar un depósito)

