Saint-Germain-de-la-Coudre

Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Fêtes et divertissements d’autrefois

Comment s’amusait-on autrefois et quels événements festifs rythmaient le quotidien des Percherons ? Entre fêtes de village, veillées, foires, jeux et traditions populaires, cette balade commentée vous plonge dans les loisirs et les moments de convivialité qui animaient la vie de nos ancêtres.

Longueur 4 km

Rendez-vous à 19h place de l’église

Tarif 3,50€ gratuit 12 ans

Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

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English : Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois

L’événement Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand