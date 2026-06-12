Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois Saint-Germain-de-la-Coudre
Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois Saint-Germain-de-la-Coudre vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Germain-de-la-Coudre
Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois
Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Fêtes et divertissements d’autrefois
Comment s’amusait-on autrefois et quels événements festifs rythmaient le quotidien des Percherons ? Entre fêtes de village, veillées, foires, jeux et traditions populaires, cette balade commentée vous plonge dans les loisirs et les moments de convivialité qui animaient la vie de nos ancêtres.
Longueur 4 km
Rendez-vous à 19h place de l’église
Tarif 3,50€ gratuit 12 ans
Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .
Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr
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English : Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois
L’événement Balade de l’été Fêtes et divertissements d’autrefois Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand
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