Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise Vaunoise
Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise Vaunoise vendredi 31 juillet 2026.
Vaunoise
Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise
Eglise Vaunoise Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’arbre dans le Perche
Omniprésent dans les paysages du Perche, l’arbre a longtemps occupé une place essentielle dans la vie quotidienne. Arbres fruitiers, haies bocagères, chênes centenaires ou bois exploités par l’homme, parcourez son histoire et ses usages locaux et comment ils façonnent depuis des siècles l’identité du territoire.
Longueur 3,5 km
Rendez-vous à 19h devant l’église
Tarif 3,50€ gratuit 12 ans
Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .
Eglise Vaunoise 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr
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English : Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise
L’événement Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise Vaunoise a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand