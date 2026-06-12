Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise Vaunoise vendredi 31 juillet 2026.

Vaunoise

Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise

Eglise Vaunoise Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’arbre dans le Perche

Omniprésent dans les paysages du Perche, l’arbre a longtemps occupé une place essentielle dans la vie quotidienne. Arbres fruitiers, haies bocagères, chênes centenaires ou bois exploités par l’homme, parcourez son histoire et ses usages locaux et comment ils façonnent depuis des siècles l’identité du territoire.

Longueur 3,5 km

Rendez-vous à 19h devant l’église

Tarif 3,50€ gratuit 12 ans

Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .

Eglise Vaunoise 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

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English : Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise

L’événement Balade de l’été L’arbre dans le Perche à Vaunoise Vaunoise a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand