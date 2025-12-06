Balade de Noël avec le petit train des Valois Angoulême
Balade de Noël avec le petit train des Valois Angoulême samedi 6 décembre 2025.
Balade de Noël avec le petit train des Valois
Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-27
A l’occasion des fêtes de Noël, le train des Valois proposera des après-midi balade en petit train.
English :
For the Christmas season, the Valois train will be offering afternoon rides on its little train.
German :
Anlässlich der Weihnachtsfeiertage wird der Train des Valois Nachmittagsfahrten mit dem kleinen Zug anbieten.
Italiano :
Per festeggiare il Natale, il treno Valois offrirà corse pomeridiane sul suo trenino.
Espanol :
Para celebrar la Navidad, el tren Valois ofrecerá paseos vespertinos en su trenecito.
