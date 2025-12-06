Balade de Noël avec le petit train des Valois Angoulême

Balade de Noël avec le petit train des Valois

Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-27

A l’occasion des fêtes de Noël, le train des Valois proposera des après-midi balade en petit train.

Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 17 36 96 contact@visitecharente.fr

English :

For the Christmas season, the Valois train will be offering afternoon rides on its little train.

German :

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage wird der Train des Valois Nachmittagsfahrten mit dem kleinen Zug anbieten.

Italiano :

Per festeggiare il Natale, il treno Valois offrirà corse pomeridiane sul suo trenino.

Espanol :

Para celebrar la Navidad, el tren Valois ofrecerá paseos vespertinos en su trenecito.

