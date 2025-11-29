BALADE DE NOËL DES MOTARDS HALL 8 Toulouse

BALADE DE NOËL DES MOTARDS

HALL 8 8 Allée Fernand Jourdant Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Rejoignez les Motards au Grand Cœur pour la 15ᵉ Balade de Noël, un rendez-vous festif et solidaire au profit des enfants des Restos du Cœur de Toulouse.

Au programme

– Une soirée festive avec un espace restauration proposant repas chauds et buvette, accompagnée d’une animation musicale.

– Une tombola exceptionnelle chaque participant ayant déposé un jouet neuf reçoit un ticket lui permettant de gagner des équipements et accessoires moto offerts par nos partenaires.

– Une parade de motards dans la ville, symbole de partage et de solidarité.

Un événement solidaire avant tout L’accès est entièrement gratuit. Seule condition pour participer apporter un jouet neuf, qui sera remis aux enfants des Restos du Cœur. .

HALL 8 8 Allée Fernand Jourdant Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 7 86 76 65 52

English :

Join the Motards au Grand C?ur for the 15? Balade de Noël, a festive event benefiting the children of Toulouse’s Restos du C?ur.

