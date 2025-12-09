Balade de Noël murmures de pierres, souvenirs du château ! La Mothe-Saint-Héray
16 Rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Samedi 13 décembre
à partir de 17h30
Départ au Moulin l’Abbée, la Mothe-Saint-Heray
Tout public
Gratuit, sur réservation
Mais où sont passées les pierres du château mothais démantelé ? Aude Baranger, guide conférencière au Musée du Poitou protestant, vous en montre quelques-unes dissimulées dans la cité. Circuit de 2km.
Places limitées, réservation conseillée à la mairie jusqu’au 11 décembre. .
16 Rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 42 30 35 communication@lamothe79800.fr
