Balade de Pâques au ranch de Chadenac

Route de Chadenac Chauffour-sur-Vell Corrèze

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Petits et grands sont invités à une chasse aux œufs de Pâques originale au cours d’une balade à poney conviviale au Ranch de Chadenac

Sur réservation jusqu’au 31 Mars .

Route de Chadenac Chauffour-sur-Vell 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 45

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English : Balade de Pâques au ranch de Chadenac

L’événement Balade de Pâques au ranch de Chadenac Chauffour-sur-Vell a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme