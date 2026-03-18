Balade de Pâques au ranch de Chadenac Chauffour-sur-Vell
Balade de Pâques au ranch de Chadenac Chauffour-sur-Vell dimanche 5 avril 2026.
Balade de Pâques au ranch de Chadenac
Route de Chadenac Chauffour-sur-Vell Corrèze
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Petits et grands sont invités à une chasse aux œufs de Pâques originale au cours d’une balade à poney conviviale au Ranch de Chadenac
Sur réservation jusqu’au 31 Mars .
Route de Chadenac Chauffour-sur-Vell 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 45
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English : Balade de Pâques au ranch de Chadenac
L’événement Balade de Pâques au ranch de Chadenac Chauffour-sur-Vell a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme