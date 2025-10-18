Balade « De Paris à la mer au fil de la Seine » Gare de Saint-Laurent-Gainneville Saint-Laurent-de-Brèvedent

Gare de Saint-Laurent-Gainneville 5 Rue de la Gare Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Lancée par Enlarge your Paris et la Métropole du Grand Paris pour l’Entente Axe Seine, cette première saison des balades « De Paris à la mer au fil de la Seine » invite à redécouvrir les paysages fluviaux entre le Grand Paris et la Normandie.

Chaque parcours, accessible en train, propose une immersion dans les territoires de la Seine, ponctuée de temps de médiation avec des paysagistes, artistes, naturalistes et acteurs locaux.

L’objectif faire de la Seine un haut lieu du tourisme bas carbone, de la marche et de la contemplation, tout en sensibilisant à la préservation de ses écosystèmes remarquables.

Cette ultime randonnée de la saison offre une découverte spectaculaire de l’estuaire de la Seine et du patrimoine maritime du Havre. Le parcours relie symboliquement le GR2, qui accompagne la Seine depuis sa source, au GR21 dit Sentier des Falaises, ouvrant vers la Côte d’Albâtre.

Les participants traverseront des paysages uniques, témoins de la rencontre entre le fleuve et l’océan, avant de pénétrer dans le cœur historique du Havre, ville UNESCO. Une balade qui révèle la dimension maritime de la Seine et l’héritage industrialo-portuaire de cette cité emblématique.

Distance 21 km

Départ Gare de Saint-Laurent-Gainneville

Arrivée Gare du Havre .

Gare de Saint-Laurent-Gainneville 5 Rue de la Gare Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie contact@metropolegrandparis.fr

