Balade de pleine conscience « Ecoute ton corps » Sotteville-lès-Rouen

Balade de pleine conscience « Ecoute ton corps » Sotteville-lès-Rouen mardi 19 août 2025.

Balade de pleine conscience « Ecoute ton corps »

Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

2025-08-19

Vous souhaitez faire plus attention à votre corps ?

Vous voulez comprendre ce que les maux de votre corps vous disent ?

Vous avez des douleurs récurrentes ?

Venez apprendre à écouter les messages de votre corps lors d’un balade de pleine conscience en vile.

Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 47 82 30 lessoinsdedamenathure@gmail.com

English : Balade de pleine conscience « Ecoute ton corps »

Would you like to pay more attention to your body?

Do you want to understand what your body’s aches and pains are telling you?

Do you have recurring aches and pains?

Come and learn how to listen to your body’s messages during a mindfulness walk in the city.

German :

Möchten Sie mehr auf Ihren Körper achten?

Möchten Sie verstehen, was die Beschwerden Ihres Körpers Ihnen sagen?

Sie haben immer wiederkehrende Schmerzen?

Lernen Sie bei einem Achtsamkeitsspaziergang in der Stadt, auf die Botschaften Ihres Körpers zu hören.

Italiano :

Volete prestare maggiore attenzione al vostro corpo?

Volete capire cosa vi dicono i dolori del vostro corpo?

Avete dolori ricorrenti?

Venite a scoprire come ascoltare i messaggi del vostro corpo durante una passeggiata di mindfulness in città.

Espanol :

¿Le gustaría prestar más atención a su cuerpo?

¿Quiere entender lo que le dicen los dolores de su cuerpo?

¿Tiene dolores recurrentes?

Ven y aprende a escuchar los mensajes de tu cuerpo durante un paseo de mindfulness por la ciudad.

