Balade de pleine conscience reconnexion à la nature Sotteville-lès-Rouen

Balade de pleine conscience reconnexion à la nature

Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 15:00:00

2025-09-28

Avez-vous vu l’oiseau ?

Avez-vous entendu le bruissement des feuilles ?

De quelle couleur sont les arbres en ce moment ?

Venez redécouvrir les bienfaits de la nature en pleine ville. .

Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 47 82 30 lessoinsdedamenathure@gmail.com

English : Balade de pleine conscience reconnexion à la nature

