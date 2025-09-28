Balade de pleine conscience reconnexion à la nature Sotteville-lès-Rouen
Balade de pleine conscience reconnexion à la nature Sotteville-lès-Rouen dimanche 28 septembre 2025.
Balade de pleine conscience reconnexion à la nature
Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime
Avez-vous vu l’oiseau ?
Avez-vous entendu le bruissement des feuilles ?
De quelle couleur sont les arbres en ce moment ?
Venez redécouvrir les bienfaits de la nature en pleine ville. .
Avenue de la Libération Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 47 82 30 lessoinsdedamenathure@gmail.com
