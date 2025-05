Balade de printemps à moto – Pouligny-Saint-Pierre, 24 mai 2025 14:30, Pouligny-Saint-Pierre.

Indre

Balade de printemps à moto Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Balade à moto suivie d’une soirée dansante ouverte à tous.

Balade à moto d’environs 170 km suivie d’une soirée dansante ouverte à tous. 15 .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 47 21 02

English :

Motorcycle ride followed by a dance party open to all.

German :

Motorradtour mit anschließendem Tanzabend, der für alle offen ist.

Italiano :

Giro in moto seguito da una festa da ballo aperta a tutti.

Espanol :

Paseo en moto seguido de una fiesta de baile abierta a todos.

