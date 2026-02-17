Balade de Printemps MARCHAINVILLE Longny les Villages

Balade de Printemps

MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages Orne

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Les ânes des Hauts du Perche vous invite à fêter l’arrivée du printemps lors d’une balade avec les ânes.

Prévoir pique-nique. Chien acceptés en laisse.

Libre participation. .

MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37

English : Balade de Printemps

