Balade de Printemps MARCHAINVILLE Longny les Villages
Balade de Printemps MARCHAINVILLE Longny les Villages dimanche 22 mars 2026.
Balade de Printemps
MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Les ânes des Hauts du Perche vous invite à fêter l’arrivée du printemps lors d’une balade avec les ânes.
Prévoir pique-nique. Chien acceptés en laisse.
Libre participation. .
MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade de Printemps
L’événement Balade de Printemps Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche