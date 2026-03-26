Balade de Printemps

Rue Grand’rue de Babaudus Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Envie de nature et d’évasion ? Partez à la découverte des paysages de Rochechouart au rythme qui vous ressemble à cheval, à pied ou en attelage. Plusieurs parcours, accessibles à tous, vous invitent à explorer chemins et sentiers entre forêts et bocages, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

À votre arrivée, un café d’accueil vous met dans de bonnes dispositions avant le départ à 9h30. Sur place, de quoi se restaurer avec des sandwiches, puis prolonger ce moment de partage autour de gâteaux et de boissons au retour. Une belle occasion de se ressourcer en plein air et de partager un moment authentique en toute simplicité. .

Rue Grand’rue de Babaudus Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr

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English : Balade de Printemps

L’événement Balade de Printemps Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-27 par Terres de Limousin