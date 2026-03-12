Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:30:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une promenade polyphonique autour du street art et des plantes sauvages entre Bourgines, l’Houmeau et Saint-Cybard dans le cadre des balades nature et patrimoine organisées par GrandAngoulême.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 63 07

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English :

A polyphonic walk around street art and wild plants between Bourgines, l’Houmeau and Saint-Cybard as part of the nature and heritage walks organized by GrandAngoulême.

L’événement Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine Angoulême a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Sud Charente