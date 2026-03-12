Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine Angoulême
Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine Angoulême jeudi 21 mai 2026.
Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:30:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Une promenade polyphonique autour du street art et des plantes sauvages entre Bourgines, l’Houmeau et Saint-Cybard dans le cadre des balades nature et patrimoine organisées par GrandAngoulême.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 98 63 07
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English :
A polyphonic walk around street art and wild plants between Bourgines, l’Houmeau and Saint-Cybard as part of the nature and heritage walks organized by GrandAngoulême.
L’événement Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Bienvenue dans la jungle urbaine Angoulême a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Sud Charente