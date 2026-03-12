Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat Le Bêta Angoulême
Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat Le Bêta Angoulême samedi 18 avril 2026.
Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat
Le Bêta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Cette balade vous propose une remontée de la vallée de la Charente jusqu’au village pittoresque de Venat à Saint-Yrieix-sur-Charente.
Parcours de 9 km.
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Le Bêta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
This walk takes you up the Charente valley to the picturesque village of Venat in Saint-Yrieix-sur-Charente.
Route: 9 km.
L’événement Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat Angoulême a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Sud Charente