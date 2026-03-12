Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat Le Bêta Angoulême

Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat

Le Bêta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cette balade vous propose une remontée de la vallée de la Charente jusqu’au village pittoresque de Venat à Saint-Yrieix-sur-Charente.

Parcours de 9 km.

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Le Bêta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

This walk takes you up the Charente valley to the picturesque village of Venat in Saint-Yrieix-sur-Charente.

Route: 9 km.

L’événement Balade de printemps Sentier métropolitain de GrandAngoulême Destination Vénat Angoulême a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Sud Charente