Balade de quartier aux cotés de vos élus Cosec Collège le Bocage Dinard jeudi 16 octobre 2025.

Collège le Bocage 27 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-16

Quartier 9 Cosec

Arnaud Salmon, Maire de Dinard, Marie-Claire Mervin, Première adjointe, Frédéric Sohier, Adjoint à la gestion des espaces publics, proposent aux Dinardais de partir à la découverte de leur quartier à leurs côtés

Le temps de cette balade, les habitants pourront échanger avec leurs élus et les services municipaux.

Rendez-vous devant le Collège le Bocage .

Collège le Bocage 27 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

