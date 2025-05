Balade de ressourcement en forêt – Soultzbach-les-Bains, 8 juin 2025 09:00, Soultzbach-les-Bains.

Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-07-06 12:00:00

2025-06-08

2025-06-22

2025-07-06

Juliette Touron vous invite à une balade guidée en pleine nature pour ralentir, vous ressourcer et vous reconnecter à vous-même. Ce moment de pause, loin des sollicitations, mêle relaxation, partages, respiration, créativité et attention consciente, en lien profond avec la nature et le vivant.

Juliette Touron vous propose un temps de balade guidée pour vous ressourcer et vous autoriser à ralentir durant quelques heures. Si vous vous sentez saturé d’informations, d’écran, de sollicitations et/ou ressentez simplement le besoin de vous retrouver et prendre soin de vous en connexion avec la nature, la forêt, le vivant, c’est le moment de vous inscrire.

Cette immersion guidée dans la nature est ponctuée de moments de relaxation, de partages, d’histoires, de moments d’attention consciente, d’exercices de respiration et d’instants créatifs avec la Nature comme miroir à notre propre Nature. La relation et la rencontre avec le vivant, au cœur de cette expérience en Soi, avec les autres, dans la Nature.

Age minimum 16 ans .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 26 49 79 52 j.touron.arttherapie@gmail.com

English :

Juliette Touron invites you on a guided nature walk to slow down, recharge your batteries and reconnect with yourself. A break from the hustle and bustle of everyday life, this walk combines relaxation, sharing, breathing, creativity and mindfulness, with a deep connection to nature and the living world.

German :

Juliette Touron lädt Sie zu einem geführten Spaziergang in der Natur ein, um sich zu entschleunigen, neue Kraft zu schöpfen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Dieser Moment der Pause, fernab von jeglicher Beanspruchung, vermischt Entspannung, Austausch, Atmung, Kreativität und bewusste Aufmerksamkeit, in tiefer Verbindung mit der Natur und dem Lebendigen.

Italiano :

Juliette Touron vi invita a una passeggiata guidata nella natura per rallentare, ricaricare le batterie e riconnettervi con voi stessi. Questo tempo libero, lontano dalla frenesia, unisce il rilassamento, la condivisione, la respirazione, la creatività e l’attenzione consapevole, con una profonda connessione con la natura e il mondo vivente.

Espanol :

Juliette Touron te invita a un paseo guiado por la naturaleza para bajar el ritmo, recargar las pilas y reconectar contigo mismo. Este tiempo de descanso, lejos del ajetreo, combina la relajación, el compartir, la respiración, la creatividad y la atención consciente, con una profunda conexión con la naturaleza y el mundo vivo.

