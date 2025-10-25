Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade de Sorcières Liesville-sur-Douve

samedi 25 octobre 2025, 16:00:00
19:00:00

2025-10-25

Les sorcières, ça vous fait frémir ?
Et si les sorcières étaient des femmes puissantes connectées à la nature, mais craintes, donc diabolisées
Viendrez-vous marcher dans leurs pas au son de la harpe ensorcelante et cueillir les plantes magiques ?
Juliette et Marion vous proposent une immersion envoûtante et peut-être même un petit rituel régénérant
Vous laisserez-vous enchanter ?
enfants admis à partir de 10/12ans
Prévoir vêtements d’extérieur   .

Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 7 80 49 92 82  phytotempo@gmail.com

