Balade de Sorcières Liesville-sur-Douve

Balade de Sorcières Liesville-sur-Douve samedi 25 octobre 2025.

Balade de Sorcières

Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Les sorcières, ça vous fait frémir ?

Et si les sorcières étaient des femmes puissantes connectées à la nature, mais craintes, donc diabolisées

Viendrez-vous marcher dans leurs pas au son de la harpe ensorcelante et cueillir les plantes magiques ?

Juliette et Marion vous proposent une immersion envoûtante et peut-être même un petit rituel régénérant

Vous laisserez-vous enchanter ?

enfants admis à partir de 10/12ans

Prévoir vêtements d’extérieur .

Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 7 80 49 92 82 phytotempo@gmail.com

English : Balade de Sorcières

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade de Sorcières Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Cotentin