Balade de Sorcières Liesville-sur-Douve

Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25
Les sorcières, ça vous fait frémir ?
Et si les sorcières étaient des femmes puissantes connectées à la nature, mais craintes, donc diabolisées
Viendrez-vous marcher dans leurs pas au son de la harpe ensorcelante et cueillir les plantes magiques ?
Juliette et Marion vous proposent une immersion envoûtante et peut-être même un petit rituel régénérant
Vous laisserez-vous enchanter ?
enfants admis à partir de 10/12ans
Prévoir vêtements d’extérieur .
Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 7 80 49 92 82 phytotempo@gmail.com
