BALADE DÉCOUVERTE A BORD DU CINQUIEME VENT Chalonnes-sur-Loire dimanche 20 juillet 2025.

33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-16 2025-08-17 2025-09-07 2025-09-20 2025-09-21 2025-10-04

Laissez-vous conter la Loire, l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe, ce grand fleuve de sable parfois mouillé , comme l’écrivait Jules Renard.

Les Chalandoux du Vème Vent, association de mariniers de Loire, vous propose d’avril à fin novembre des croisières en gabarot au fil de la Loire ayant pour objectif de permettre, à un large public, de se réapproprier le fleuve et d’avoir un nouveau regard sur son importance patrimoniale touristique et écologique.

Découvrez les paysages ligériens inscrits dans le Val de Loire UNESCO de Chalonnes sur Loire à Sully-sur-Loire. Admirez la Loire, ce fleuve royal avec ses bateaux, la Marine de Loire, les mariniers, les ponts de Loire…

Pour toutes informations complémentaires et les réservations, n’hésitez pas à contacter notre équipe accueil au 02.41.78.26.21.

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été découverte de la faune et la flore ligérienne, ApéroLoire au coucher du soleil, balade musicale … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous !

Informations pratiques

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet.

ATTENTION l’Office de Tourisme est fermé les dimanches. Nous vous invitons à contacter directement l’Association des Chalandoux du Vème Vent pour les réservations des balades du dimanche après-midi. Contactez le 06.03.63.17.47. .

33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 accueil@anjou-vignoble-villages.com

English :

Let us tell you about the Loire, one of Europe?s last wild rivers, this « great river of sometimes wet sand », as Jules Renard wrote.

German :

Lassen Sie sich von der Loire erzählen, einem der letzten wilden Flüsse Europas, diesem « großen Fluss aus manchmal nassem Sand », wie Jules Renard schrieb.

Italiano :

Vi raccontiamo la Loira, uno degli ultimi fiumi selvaggi d’Europa, questo « grande fiume di sabbia a volte bagnata », come scrisse Jules Renard.

Espanol :

Permítanos hablarle del Loira, uno de los últimos ríos salvajes de Europa, este « gran río de arena a veces húmeda », como escribió Jules Renard.

