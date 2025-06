BALADE DÉCOUVERTE À CHEVAL Chein-Dessus 24 juin 2025 09:00

Haute-Garonne

BALADE DÉCOUVERTE À CHEVAL CAVALCAGIRE Chein-Dessus Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 09:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-06-24

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Pratiquer l’équitation à cheval en moyenne montagne. Un moment de partage entre cavalier et cheval, des moments uniques et inoubliables vous attendent. A partir de de 10 ans si débutant.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

Pratiquer l’équitation à cheval en moyenne montagne. Vous préparez vous même votre cheval pour partir sur une balade paisible auprès d’Isabelle votre guide. Vous découvrirez la nature et le patrimoine des lieux traversés sur le dos de votre cheval avec lequel vous pourrez crééer une véritable complicité. Un moment de partage entre cavalier et cheval, des moments uniques et inoubliables vous attendent. 50 .

CAVALCAGIRE

Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

English :

Horseback riding in the mountains. A moment of sharing between rider and horse, unique and unforgettable moments await you. For beginners aged 10 and over.

Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office

German :

Praktizieren Sie das Reiten auf Pferden im Mittelgebirge. Ein Moment der Gemeinsamkeit zwischen Reiter und Pferd, einzigartige und unvergessliche Momente erwarten Sie. Ab 10 Jahren, wenn Anfänger.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat

Italiano :

Equitazione in montagna. Un momento di condivisione tra cavaliere e cavallo, vi aspettano momenti unici e indimenticabili. Per principianti a partire dai 10 anni.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat

Espanol :

Paseos a caballo por la montaña. Un momento de convivencia entre jinete y caballo, le esperan momentos únicos e inolvidables. Para principiantes a partir de 10 años.

Reservas en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat

