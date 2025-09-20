Balade-découverte « A la découverte des hôtels particuliers Saint-Amandois » Saint-Amand-Montrond
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
À l’occasion des Journées du patrimoine, partez à la découverte des hôtels particuliers de Saint-Amand-Montrond
Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès du Musée Saint-Vic 02 48 96 55 20. Gratuit .
Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20
English :
Discover Saint-Amand-Montrond’s private mansions during the Journées du Patrimoine (Heritage Days)
German :
Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Stadthäuser von Saint-Amand-Montrond
Italiano :
Scoprite le case cittadine di Saint-Amand-Montrond durante le Giornate del Patrimonio
Espanol :
Descubra las casas urbanas de Saint-Amand-Montrond durante las Jornadas del Patrimonio
