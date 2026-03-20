Balade découverte à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye vous propose une balade découverte et gratuite de la Roche-Chalais.

Départ à 10h30.

Inscrition obligatoire à l’Office de Tourisme du pays de Saint-Aulaye

L’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye vous propose une balade découverte et gratuite de la Roche-Chalais.

Départ à 10h30.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 63 74

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English : Balade découverte à La Roche-Chalais

The Pays de Saint-Aulaye Tourist Office offers you a free discovery tour of La Roche-Chalais.

Departure at 10.30 am.

Registration required at the Saint-Aulaye Tourist Office

L’événement Balade découverte à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne