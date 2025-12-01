Balade découverte à raquettes au Pont d’Espagne PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
PIERREFITTE-NESTALAS Devant l'Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2025-12-23
Tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.
Découvrez et dégustez la randonnée nordique à raquettes. Une petite randonnée entre amis, telle que vous l’imaginez ! Enfilez moufles et bonnet et partez savourer la neige le cœur léger.
Dégustez le rythme tranquille d’une randonnée au “Petit Canada” !
– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.
– Réservation obligatoire.
– Sortie accessible à partir de 7 ans. .
+33 5 54 54 62 61
English :
Every Monday, Wednesday, Friday and Sunday.
Discover and enjoy Nordic snowshoe trekking. A little hike with friends, just as you imagine it! Put on your mittens and hat and set off to enjoy the snow with a light heart.
Enjoy the leisurely pace of a hike in ?Petit Canada?!
