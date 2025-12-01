Balade découverte à raquettes au Pont d’Espagne PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Balade découverte à raquettes au Pont d’Espagne

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme de Cauterets Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2025-12-23

Tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Découvrez et dégustez la randonnée nordique à raquettes. Une petite randonnée entre amis, telle que vous l’imaginez ! Enfilez moufles et bonnet et partez savourer la neige le cœur léger.

Dégustez le rythme tranquille d’une randonnée au “Petit Canada” !

– Sortie encadrée et animée par le Bureau montagne Caminando.

– Réservation obligatoire.

– Sortie accessible à partir de 7 ans. .

English :

Every Monday, Wednesday, Friday and Sunday.

Discover and enjoy Nordic snowshoe trekking. A little hike with friends, just as you imagine it! Put on your mittens and hat and set off to enjoy the snow with a light heart.

Enjoy the leisurely pace of a hike in ?Petit Canada?!

