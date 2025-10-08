Balade découverte « Arbres et plantes sauvages » Se garer avenue de Courtrai Villeneuve-d’Ascq

Se garer avenue de Courtrai 9, chemin du Grand Marais Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:30:00

Lors d’une balade automnale, venez découvrir quelques arbres et fleurs sauvages qui poussent sur les chemins .

English :

During an autumn walk, come and discover some of the trees and wild flowers that grow along the paths.

German :

Entdecken Sie bei einem Herbstspaziergang einige Bäume und Wildblumen, die auf den Wegen wachsen.

Italiano :

Durante una passeggiata autunnale, venite a scoprire alcuni degli alberi e dei fiori selvatici che crescono lungo i sentieri.

Espanol :

Durante un paseo otoñal, venga a descubrir algunos de los árboles y flores silvestres que crecen a lo largo de los senderos.

L’événement Balade découverte « Arbres et plantes sauvages » Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme