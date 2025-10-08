Balade découverte « Arbres et plantes sauvages » Se garer avenue de Courtrai Villeneuve-d’Ascq
Se garer avenue de Courtrai 9, chemin du Grand Marais Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08 16:30:00
Lors d’une balade automnale, venez découvrir quelques arbres et fleurs sauvages qui poussent sur les chemins .
Se garer avenue de Courtrai 9, chemin du Grand Marais Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
During an autumn walk, come and discover some of the trees and wild flowers that grow along the paths.
German :
Entdecken Sie bei einem Herbstspaziergang einige Bäume und Wildblumen, die auf den Wegen wachsen.
Italiano :
Durante una passeggiata autunnale, venite a scoprire alcuni degli alberi e dei fiori selvatici che crescono lungo i sentieri.
Espanol :
Durante un paseo otoñal, venga a descubrir algunos de los árboles y flores silvestres que crecen a lo largo de los senderos.
