balade découverte architectures de bord de mer en Pays de Lorient Port blanc 56270 Ploemeur Plœmeur

balade découverte architectures de bord de mer en Pays de Lorient Samedi 18 octobre, 15h00 Port blanc 56270 Ploemeur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T17:30

Fin : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T17:30

Le temps d’un après-midi, le samedi 19 octobre 2025, un itinéraire de découverte de quelques réalisations de l’agence sur le littoral du Pays de Lorient, de Larmor-Plage à Ploemeur : maisons, extensions, habitat collectif. L’occasion d’exposer les intentions de conception de cinq projets d’architecture en relation singulière avec leur paysage maritime.

Port blanc 56270 Ploemeur Rue du Port Blanc 56270 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne

© Christophe Le Moing