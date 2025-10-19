Balade-découverte aux Tours de Carbonnières Goulles
Goulles Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-19
Une promenade en pleine nature « Fruits, graines et racines sauvages de l’automne » autour de Goulles pour apprendre à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages. L’animation est encadrée par un guide nature.
Durée 2h15: boucle de 2 km, avec dénivelé.
Animations sur réservation impérative (jusqu’à la veille de l’animation) .
Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
