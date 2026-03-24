Balade-découverte La Nature au Printemps aux Tours de Carbonnières Goulles
Balade-découverte La Nature au Printemps aux Tours de Carbonnières Goulles mardi 14 avril 2026.
Balade-découverte La Nature au Printemps aux Tours de Carbonnières
Goulles Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Une promenade en pleine nature La Nature au printemps autour de Goulles pour apprendre à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages. L’animation est encadrée par un guide nature. Durée 2h15: boucle de 2 km, avec dénivelé. Animations sur réservation impérative (jusqu’à la veille de l’animation) .
Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Balade-découverte La Nature au Printemps aux Tours de Carbonnières
L’événement Balade-découverte La Nature au Printemps aux Tours de Carbonnières Goulles a été mis à jour le 2026-03-26 par Corrèze Tourisme