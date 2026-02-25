Balade découverte avec un vannier Saint-Civran

Balade découverte avec un vannier

3, Impasse de la Croix Saint-Civran Indre

Début : Lundi 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 11:30:00

2026-04-20

Sébastien nous propose une balade découverte et une démonstration de vannerie sauvage.

Au fil de la voie verte, Sébastien nous emmènera reconnaître les plantes sauvages utilisées en vannerie, apprendre à les identifier, comprendre quand et comment les récolter, puis les travailler. Ronce, clématite, lierre… autant de végétaux souvent croisés, rarement regardés autrement. Pendant la balade, Sébastien nous montrera comment transformer ces fibres naturelles en premiers tressage.

Derrière Séb le vannier se cache Sébastien Persegol, originaire de Nantes. Installé au Blanc, il mène une vie bien remplie développeur web de métier… et vannier passionné depuis plus de 15 ans. Une double compétence qu’il met aujourd’hui au service du partage et de la transmission. Une expérience idéale pour les curieux, les amoureux de nature et celles et ceux qui aiment apprendre autrement, au rythm .

3, Impasse de la Croix Saint-Civran 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Sébastien offers a discovery walk and a demonstration of wild basketry.

