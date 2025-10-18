Balade découverte créative des paysages de Paleyrac Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin
Balade découverte créative des paysages de Paleyrac Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin samedi 18 octobre 2025.
Balade découverte créative des paysages de Paleyrac
Paleyrac Le Breuil Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
L’association Happy Cultors vous propose une balade découverte créative des paysages de Paleyrac. Rendez-vous à la ferme du Breuil, à Paleyrac. Prévoir de bonnes chaussures, eau, matériel adapté à la météo. 2 km en 2 heures avec des arrêts thématiques. .
Paleyrac Le Breuil Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 28 06
English : Balade découverte créative des paysages de Paleyrac
German : Balade découverte créative des paysages de Paleyrac
Italiano :
Espanol : Balade découverte créative des paysages de Paleyrac
L’événement Balade découverte créative des paysages de Paleyrac Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2025-08-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides