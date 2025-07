Balade découverte créative des paysages de Siorac Siorac-en-Périgord

Salle polyvalente Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-27 2025-09-24 2025-10-22

Balade découverte créative des paysages de Siorac-En-Périgord, dans la plaine.

L’association Happy Cultors vous propose cette balade, animée par Vénitia Teida, paysagiste illustratrice. Tous publics.

Départ à 10h devant la salle polyvalente de Siorac-en-Périgord

Prévoir bonnes chaussures, eau et matériel adapté à la météo

3.3 km en 2h, avec des arrêts thématiques.

Tarifs libre avec un minimum de 5€ / adulte gratuit pour les 18 ans

Inscription (max 15 pers.) et informations 06 74 03 28 06 (Appel ou SMS). Aussi organisable pour petit groupe tout au long de l’année.

http://happycultors.com/fr/la-balade-decouverte-creative-des-paysages-de-siorac-dans-la-plaine/ .

Salle polyvalente Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 28 06

English : Balade découverte créative des paysages de Siorac

Creative landscape discovery walk, Siorac-En-Périgord plain.

Open to all. Departure at 10 a.m. in front of the salle polyvalente in Siorac-en-Périgord

Bring good shoes, water and equipment adapted to the weather.

3.3 km in 2 hours, with themed stops.

Registration required 06 74 03 28 06

5?/adult

German : Balade découverte créative des paysages de Siorac

Kreativer Entdeckungsspaziergang durch die Landschaft, Ebene von Siorac-En-Périgord.

Für alle öffentlichen Personen. Start um 10 Uhr vor der Mehrzweckhalle von Siorac-en-Périgord

Gute Schuhe, Wasser und dem Wetter angepasste Ausrüstung mitbringen.

3.3 km in 2 Stunden, mit thematischen Haltestellen.

Nach Anmeldung 06 74 03 28 06

5?/Erwachsener

Italiano :

Passeggiata creativa alla scoperta del paesaggio, pianura di Siorac-En-Périgord.

Aperta a tutti. Inizio alle ore 10 davanti al municipio di Siorac-en-Périgord

Portare scarpe buone, acqua e un equipaggiamento adatto al tempo.

3.3 km in 2 ore, con soste tematiche.

Su prenotazione 06 74 03 28 06

5 per adulto

Espanol : Balade découverte créative des paysages de Siorac

Paseo de descubrimiento del paisaje creativo, llanura de Siorac-En-Périgord.

Abierto a todos. Salida a las 10 h delante del ayuntamiento de Siorac-en-Périgord

Llevar buen calzado, agua y equipo adaptado a las condiciones meteorológicas.

3.3 km en 2 horas, con paradas temáticas.

Previa reserva 06 74 03 28 06

5 por adulto

