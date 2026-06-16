Siorac-en-Périgord

Balade découverte créative des paysages de Siorac

Salle polyvalente Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05 2026-09-08

Balade découverte créative des paysages, plaine de Siorac-En-Périgord.

Tous publics. Départ à 10h devant la salle polyvalente de Siorac-en-Périgord

Prévoir bonnes chaussures, eau et matériel adapté à la météo.

3.3 km en 2h, avec des arrêts thématiques.

Sur inscription 06 74 03 28 06

5€/adulte

Balade découverte créative des paysages de Siorac-En-Périgord, dans la plaine.

L’association Happy Cultors vous propose cette balade, animée par Vénitia Teida, paysagiste illustratrice. Tous publics.

Départ à 10h devant la salle polyvalente de Siorac-en-Périgord

Prévoir bonnes chaussures, eau et matériel adapté à la météo

3.3 km en 2h, avec des arrêts thématiques.

Tarifs libre avec un minimum de 5€ adulte gratuit pour les 18 ans

Inscription (max 15 pers.) et informations 06 74 03 28 06 (Appel ou SMS). Aussi organisable pour petit groupe tout au long de l’année.

http://happycultors.com/fr/la-balade-decouverte-creative-des-paysages-de-siorac-dans-la-plaine/ .

Salle polyvalente Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 28 06

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English : Balade découverte créative des paysages de Siorac

Creative landscape discovery walk, Siorac-En-Périgord plain.

Open to all. Departure at 10 a.m. in front of the salle polyvalente in Siorac-en-Périgord

Bring good shoes, water and equipment adapted to the weather.

3.3 km in 2 hours, with themed stops.

Registration required 06 74 03 28 06

5?/adult

L’événement Balade découverte créative des paysages de Siorac Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-06-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne