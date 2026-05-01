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Balade découverte dans la forêt de Gland Gland

Balade découverte dans la forêt de Gland Gland samedi 23 mai 2026.

Ville : 89740 Gland

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gland

Balade découverte dans la forêt de
Gland

Gland Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Dans le cadre de la fête de la nature Arpent vous propose une balade guidée s’appuyant sur un outil ludique pour sensibiliser petits et grands à la richesse et à l’évolution de nos forêts.   .

Gland 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 37 40 00 

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English : Balade découverte dans la forêt de
Gland

L’événement Balade découverte dans la forêt de
Gland Gland a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois