Balade découverte dans la forêt de Gland Gland
Balade découverte dans la forêt de Gland Gland samedi 23 mai 2026.
Gland
Balade découverte dans la forêt de
Gland
Gland Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la fête de la nature Arpent vous propose une balade guidée s’appuyant sur un outil ludique pour sensibiliser petits et grands à la richesse et à l’évolution de nos forêts. .
Gland 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 37 40 00
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English : Balade découverte dans la forêt de
Gland
L’événement Balade découverte dans la forêt de
Gland Gland a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois