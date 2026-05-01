Gland

Balade découverte dans la forêt de

Gland

Gland Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la fête de la nature Arpent vous propose une balade guidée s’appuyant sur un outil ludique pour sensibiliser petits et grands à la richesse et à l’évolution de nos forêts. .

Gland 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 37 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade découverte dans la forêt de

Gland

L’événement Balade découverte dans la forêt de

Gland Gland a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois