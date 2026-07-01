Balade découverte dans la Réserve naturelle nationale à Hettange-Grande, Réserve Naturelle de Hettange-Grande, Soetrich

Informations pratiques

Balade découverte dans la Réserve naturelle nationale à Hettange-Grande 19 et 20 septembre Réserve Naturelle de Hettange-Grande Moselle

limité à 25 personnes (réservation conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Laissez-vous guider dans la réserve, afin de découvrir le patrimoine naturel géologique et biologique remarquable de ce site protégé.

Réserve Naturelle de Hettange-Grande 1 allée Renevier, 57330 Hettange-Grande Soetrich 57330 Cité d’Hettange Moselle Grand Est 06 75 50 63 57 Pionnière en Lorraine, la RNN d’Hettange-Grande a été créée le 4 avril 1985 par décret du Premier ministre, afin de protéger un patrimoine géologique de valeur internationale. Elle est actuellement l’une des 14 réserves naturelles nationales en France, et la seule en Lorraine fondée sur ce critère. Située sur l’ancienne carrière de Gries, elle couvre une superficie de 6,1 hectares et bénéficie du statut de protection le plus élevé du territoire français, afin de préserver ses spécificités géologiques ainsi que ses milieux naturels remarquables. Gare et parking à proximité.

Laissez-vous guider dans la réserve, afin de découvrir le patrimoine naturel géologique et biologique remarquable de ce site protégé.

©I. Lenard