Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan Autun

Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan Autun samedi 9 août 2025.

Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique

Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-12 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-23

Découverte des principaux lieux touristiques de la ville d’Autun en Trottinette électrique.

Profitez de la faciliter de déplacement et appréciez les 2 000 ans de cette cité de façon insolite.

Balade découverte d’Autun durée 1h30 difficulté facile

Il est recommandé de savoir faire un minimum de vélo.

Casque et gilet de sécurité fournis. .

Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38 welcome@autun-tourisme.com

English : Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique

German : Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique Autun a été mis à jour le 2025-08-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)