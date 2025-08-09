Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan Autun
Balade découverte d’Autun en Trottinette tout terrain électrique
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-08-09 14:00:00
fin : 2025-08-19 15:30:00
2025-08-09 2025-08-12 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-23
Découverte des principaux lieux touristiques de la ville d’Autun en Trottinette électrique.
Profitez de la faciliter de déplacement et appréciez les 2 000 ans de cette cité de façon insolite.
Balade découverte d’Autun durée 1h30 difficulté facile
Il est recommandé de savoir faire un minimum de vélo.
Casque et gilet de sécurité fournis. .
Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 86 38 welcome@autun-tourisme.com
