Organisé par le Parc Naturel Régional et Géoparc Normandie-Maine.

Le jeudi 7 août, le Parc Naturel Régional et Géoparc Normandie-Maine vous donne rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois pour une balade « Découverte de la bio-géodiversité des Alpes Mancelles ».

À la marge du Massif armoricain entre Normandie et Maine, les Alpes Mancelles représentent une entité naturelle pittoresque au relief exceptionnellement marqué. Ses pentes, ses affleurements rocheux et ses falaises surplombant la Sarthe, étonnent par leurs singularités. Dans le cadre du label Géoparc mondial UNESCO et de l’animation du réseau européen Natura 2000, le Parc Normandie-Maine vous propose de prendre de la hauteur et de partir sur les traces d’un circuit géologique. Vous découvrirez des paysages époustouflants et la nature qui vous entoure oiseaux, roches, fleurs, insectes… La biodiversité est partout pour qui sait la regarder. Le circuit empruntera une grande partie du Parcours Découverte Histoires géologiques de Saint-Léonard-des-Bois. Vous foulerez la butte de Narbonne pour vous élever et ainsi découvrir d’anciennes ardoisières, la Vallée de Misère ou encore un panorama plongeant sur le bourg de Saint Léonard et les pierriers du Haut Fourché et du Grand-Pâtis.

RDV 10h devant l’Église de Saint-Léonard-des-Bois.

Animation gratuite. Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33. .

Devant l’Église Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33

Organized by the Parc Naturel Régional and Géoparc Normandie-Maine.

Organisiert vom Regionalen Naturpark und Geopark Normandie-Maine.

Organizzato dal Parc Naturel Régional e dal Géoparc Normandie-Maine.

Organizado por el Parc Naturel Régional y el Géoparc Normandie-Maine.

