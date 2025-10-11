Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne Maison Garonne Boé

Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne Maison Garonne Boé samedi 11 octobre 2025.

Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Venez découvrir la richesse d’un milieu particulier, la forêt longeant la Garonne. Sa formation, sa faune, sa flore, et les rôles importants qu’elle joue n’auront plus de secret pour vous.

Cette balade sera propice à l’observation des oiseaux. Morphologies, comportements reproducteurs, alimentation, migration des espèces rencontrées seront abordés. Longue-vue mise à disposition mais pensez à prendre vos jumelles ! Projection en salle et balade sur le terrain. .

Maison Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne

German : Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne

Italiano :

Espanol : Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne

L’événement Balade découverte de la faune et de la flore des bords de Garonne Boé a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Destination Agen