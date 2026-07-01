Balade découverte de la forêt galerie du sentier botanique de Villenave Villenave

Informations pratiques

Villenave

Balade découverte de la forêt galerie du sentier botanique de Villenave

Route des Vignes Villenave Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez le sentier de Villenave (Site Nature 40) lors d’une balade commentée au cœur d’une forêt-galerie ! Explorez son patrimoine naturel, paysager et historique. Dès 7 ans. Prévoir chaussures de marche et anti-moustique. Animation modifiable selon la météo. Une parenthèse nature incontournable !

Partez à la découverte d’un trésor préservé ! Rejoignez-nous pour une balade commentée unique le long du sentier de Villenave, un espace d’exception classé Site Nature 40 . Laissez-vous guider au cœur d’une mystérieuse forêt-galerie et plongez dans la richesse de son patrimoine naturel, paysager et historique. Cette animation nature, accessible à tout public dès 7 ans, est idéale pour s’offrir une sortie enrichissante et revigorante en famille ou entre amis. Évadez-vous le temps d’une immersion verdoyante pour percer les secrets de cet écosystème fascinant et profitez d’une vraie parenthèse d’air pur.

Pour votre confort, veillez à prévoir des chaussures de marche adaptées ainsi qu’une lotion anti-moustique.

Veuillez noter que l’animation est susceptible d’être modifiée ou adaptée en fonction des conditions météo. Une expérience nature inoubliable vous attend ! .

Route des Vignes Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Balade découverte de la forêt galerie du sentier botanique de Villenave

Discover the Villenave Trail (Site Nature 40) on a guided hike through the heart of a gallery forest! Explore its natural, scenic, and historical heritage. Ages 7 and up. Be sure to bring walking shoes and mosquito repellent. Activities may be subject to change depending on the weather. An unmissable nature getaway!

L’événement Balade découverte de la forêt galerie du sentier botanique de Villenave Villenave a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Tartas